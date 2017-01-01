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TCDD'den ilaçlama uyarısı



ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürlüğü, belirtilen hatlarda yabancı otlarla mücadele için ilaçlama yapılacağını duyurarak vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, 16 Mayıs 2017 tarihinde Eskişehir - Konya hattındaki 6 ve 38'nci kilometreler arasındaki demiryolu hattı (güzergâhı) ve bu hat kesimindeki Porsuk, Gökçekısık ve Kızılinler istasyon sahalarında yabancı otlarla mücadele kapsamında kimyasal ilaçlama yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Yabancı otlarla mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğinden, belirtilen güzergâhlarda demiryolu arazisine insanların ve hayvanların ilaçlama tarihinden sonra en az 10 gün süre ile yaklaşmamaları, ilaçlanan alanlara girilmemesi ve hayvanlarını otlatmamaları gerektiğinin kamuoyuna duyurulur" denildi

(İHA-Y)



09.05.2017 13:34:57 TSI

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