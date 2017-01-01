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Konya Büyükşehir'den yangın tatbikatı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitim seminerinde uzmanlar tarafından Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın Bilgisi, İlkyardım ve Acil Tahliye konuları anlatıldı. Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitimlerin ardından çalışma alanlarında oluşabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olunması, acil durumlara karşı müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi, görevlendirilen destek elemanlarına pratik deneyim kazandırılması amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Büyükşehir İtfaiyesi tarafından acil durum ve yangın tatbikatı yapıldı.

Belediye binasında bulunan sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, çalışanlar ve o sırada belediyede bulunan vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesi ile binayı tahliye etti. Tahliye sırasında asansörlerin kullanılmasına izin verilmezken tüm personel ve vatandaşlar daha önceden hazırlanan Acil Durum Planına göre toplanma bölgesinde bir araya geldi. Tatbikatta senaryo gereği binada mahsur kalan kişiler itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı. Çıkan yangında dumandan etkilenenler de ekipler tarafından sedye ile dışarı çıkartılarak müdahale edildi.

(MB-AH-Y)



09.05.2017 13:36:12 TSI

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