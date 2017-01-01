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Fatsa'da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçesinde, 'Dünya Sağlık İçin Hareket Ediyorum Günü' ile 'Sağlıklı Yaşam ve Obezite'ye dikkat çekmek amacıyla 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi.

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü'nün tertip ettiği sağlık yürüyüşüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Fatsa Şubesi de destek verdi.

16 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü', Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydanda İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan sağlık standında vatandaşlara hem sağlık taraması hem de kan şekeri ölçümü yapıldı. Ayrıca sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara yeşil elma ve su ikram edildi.

Program ile ilgili kısa bir açıklama yapan İçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Işıl Aralan, "2013-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı yaşam ve hareket yılı ilan edilmiş olup amacımız fiziksel aktivitenin sağlık açısından önemi konusunda farkındalık oluşturmaktır. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgisiz ve yetersiz olması toplumda obizete, kal damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için haftada 150 dakika yani haftanın en az 5 günü 30 dakikalık egzersiz yapmalıyız. Herkese sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(AA-SLH-Y)



09.05.2017 13:36:12 TSI

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