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Şehit Yakınları Umreye gidiyor

09 Mayıs 2017 Salı, 13:28
Şehit Yakınları Umreye gidiyor
Şehit Yakınları Umreye gidiyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, 20 Temmuz 2015'ten sonra şehit olan asker, sivil ve polis şehitlerin birinci derece yakınlarının Kayseri İl Müftülüğü ve hayırseverler tarafından 11 günlüğüne umreye gönderileceğini söyledi.
Türkiye'de ilk defa Kayseri İl Müftülüğü tarafından hayat geçirilen organizasyonda, Vali Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, umreye gidecek olan şehit aileleri ile bir araya geldi.
Vali Kamçı burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarının baş tacımız olduğunu vurgulayarak, bu konuda hiç kimsenin şüphesinin olmamasını ifade etti.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet kademelerinin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ve olacağını vurgulayan Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Devletimizin size verdiği değer en üst noktadadır. Bu kutsal yolculuğunuzda, bu güzel yerleri göreceğiniz için sizleri şimdiden tebrik ediyorum. Bu kutsal ve mübarek yerlere gitmeniz güzel bir olay. Bu olayda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu olayı her yıl devam ettiririz. Şehitlerimize ne yapsak azdır. Mekke ve Medine de güzel dualarınızı bekliyoruz. Çocuklarınızla beraber gidiyorsunuz. Türkiye'de ilk defa İl Müftülüğümüz tarafından hayat geçirilen bu organizasyonun hayırlı olmasını diliyorum. Gelecek yıl daha güzel bir organizasyonla bu olayı devam ettireceğiz inşallah. Bu kutsal topraklarda dualarınız kabul olsun, Allah yolunuzu açık etsin diyorum."
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, umreye giden ailelerin güzel dualarında kendilerine de yer vermelerini rica etti.
Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu yaptığı konuşmada, şehitlerin gözlerini kırpmadan canlarını bu vatan için verdiğini ifade ederek, şehit ailelerine devlet ve millet olarak ne yapılsa az olacağını belirtti.
İl Müftüsü Şahin Güven ise şehit ailelerinin birinci derece yakınlarından bir kişiyi, varsa ikinci olarak çocuklarını tüm giderlerini Müftülük ve hayırseverler tarafından karşılanmak üzere 11 günlük umreye göndereceklerini ifade ederek, 11 Mayıs'ta umreye gidecek şehit yakınlarını Ankara'dan Medine'ye yolcu edeceklerini söyledi.
(AÖ-Y)

09.05.2017 13:37:10 TSI
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