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Karaman'da üç mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

09 Mayıs 2017 Salı, 13:28
Karaman'da üç mahalle daha doğal gaza kavuşuyor
Karaman'da üç mahalle daha doğal gaza kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, doğalgaz hat döşeme çalışmalarının devam ettiği üç mahallede incelemelerde bulundu.
2016 yatırım programı içerisinde Larende, Sümer ve Yenişehir mahallelerinde başlatılan doğalgaz çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmaların çok kısa süre içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte altyapı ve doğalgaz çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Çalışkan, Larende, Sümer ve Yenişehir mahallesinde yaşayan vatandaşların bir an önce doğalgaz kullanabilmesi için belediye olarak doğalgaz dağıtım şirketine gereken bütün yapısal desteği verdiklerini söyleyerek, yapılaşma alanlarının yüzde 95'lik kısmına bu yıl içerisinde gaz verileceğini belirtti.
(MD-AH-Y)

09.05.2017 13:37:19 TSI
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