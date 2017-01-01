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Kaçak Hafriyata kameralı takip

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Çevre dostu Muğla için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kaçak hafriyat dökümüne geçit vermiyor. Zabıta araçlarında bulunan kameralarla hafriyat ve inşaat atıklarının kaçak dökümünün saniye saniye kaydeden ekipler, kamyon sürücülerini suçüstü yakalayarak para cezası uyguluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Kaçak dökümlerin önüne geçmek adına ekipler yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İl genelinde belirlenen hafriyat alanları dışındaki bölgelere hafriyat ve inşaat atığı dökenlere göz açtırılmıyor. Kaçak dökümle ilgili ekipler birer dedektif gibi konu üzerinde hassas bir çalışma yaparak atıkları dökenleri tespit ediyorlar. Kaçak döküme geçit verilmeyecek ve mücadelemiz kararlıkla sürecektir" ifadeleri yer aldı.

(BT)



09.05.2017 13:38:01 TSI

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