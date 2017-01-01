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"Aşıklarla Aşka Doğru" Konseri İlgi Gördü

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu'nun Menteşe'de verdiği "Âşıklarla Aşka Doğru" konseri yoğun ilgi gördü.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde "Aşıklarla Aşka Doğru" adında bir konser verdi. Yurdun her yöresine ait çeşitli eserlerin seslendirildiği, koro ve solo çalışmaların yer aldığı konser beğeniyle dinlendi. Topluluğun seslendirdiği türküler dinleyenleri hem hüzünlendirdi hem de eğlendirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar topluluğun verdiği konserle güzel bir akşam geçirdiler.

(BT)



09.05.2017 13:40:44 TSI

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