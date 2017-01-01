ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çermik'e 2,5 milyon TL geliyor

09 Mayıs 2017 Salı, 13:33
Çermik'e 2,5 milyon TL geliyor
Çermik'e 2,5 milyon TL geliyor

(Fotoğraflı)

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kaplıcaların restorasyon projesi için gerekli olan 2,5 milyon TL için yaptıkları girişimlerinin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Bu para geldiği zaman vatandaşımıza en güzel bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, mineral bakımından zenginliğiyle ünlü kaplıcaların restorasyon çalışmaları için yaptıkları proje için gittiği Ankara'da müjdeyle döndü. Ankara'da Kalkınma Bakanlığı'na gittiklerini ifade eden Karamehmetoğlu, "İyileştirme çalışmaları için 2,5 milyon TL gerektiğini ifade ettik. Bu paranın ilçemize gönderilmesi için GAP idaresiyle bağlantıya geçildi. Umarım bu para geldiği zaman vatandaşımıza en güzel bir şekilde hizmet etmek bize nasip olur. Ayrıca Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca 500 kişilik iftar çadırı ile halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Köy yolları ile ilgili olarak ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Referandumdan sonra durmadık. Çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Halk oylamasında Çermik, yüzde 65,5 oranında verilen 'Evet' oyu ile Diyarbakır'ın ilçeleri arasında en yüksek 'Evet' oyu veren ilçe oldu. İlçe başkanımıza, teşkilatımıza, belediye meclis üyelerimize ve halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çermik halkı başımızın tacıdır" diye konuştu.
(EK-MP-Y)

09.05.2017 13:43:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Arslanca hizmetleri oy oranını arttırdı
YEREL

BAŞKAN ARSLANCA HİZMETLERİ OY ORANINI ARTTIRDI
Kulp'a hemodiyaliz ünitesi açıldı
YEREL

KULP'A HEMODİYALİZ ÜNİTESİ AÇILDI
SİDER Başkanı Yılmaz'dan Aslan'a ziyaret
YEREL

SİDER BAŞKANI YILMAZ'DAN ASLAN'A ZİYARET
Dicle Elektrik panoları bedelsiz değiştiriyor
YEREL

DİCLE ELEKTRİK PANOLARI BEDELSİZ DEĞİŞTİRİYOR
Sur Belediye Başkanı Bilal Özkan Yılın belediye başkanı ödülünü aldı
YEREL

SUR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZKAN YILIN BELEDİYE BAŞKANI ÖDÜLÜNÜ ALDI
Dicle Elektrik'ten TEDAŞ açıklaması
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TEN TEDAŞ AÇIKLAMASI
Vakıf Temsilcilerinden Başkan Atilla'ya ziyaret
YEREL

VAKIF TEMSİLCİLERİNDEN BAŞKAN ATİLLA'YA ZİYARET
Diyarbakır'da 10 mahalleye toplu ulaşım hizmeti verilecek
YEREL

DİYARBAKIR'DA 10 MAHALLEYE TOPLU ULAŞIM HİZMETİ VERİLECEK
TatlıFest'te Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta rüzgarı esti
YEREL

TATLIFEST'TE MEŞHUR KADAYIFÇI SITKI USTA RÜZGARI ESTİ
Kulp'ta bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı
YEREL

KULP'TA BULUNAN YAVRU KURTLAR KORUMA ALTINA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini