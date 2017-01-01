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Çermik'e 2,5 milyon TL geliyor



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Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kaplıcaların restorasyon projesi için gerekli olan 2,5 milyon TL için yaptıkları girişimlerinin olumlu sonuçlandığını belirterek, "Bu para geldiği zaman vatandaşımıza en güzel bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, mineral bakımından zenginliğiyle ünlü kaplıcaların restorasyon çalışmaları için yaptıkları proje için gittiği Ankara'da müjdeyle döndü. Ankara'da Kalkınma Bakanlığı'na gittiklerini ifade eden Karamehmetoğlu, "İyileştirme çalışmaları için 2,5 milyon TL gerektiğini ifade ettik. Bu paranın ilçemize gönderilmesi için GAP idaresiyle bağlantıya geçildi. Umarım bu para geldiği zaman vatandaşımıza en güzel bir şekilde hizmet etmek bize nasip olur. Ayrıca Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca 500 kişilik iftar çadırı ile halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Köy yolları ile ilgili olarak ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Referandumdan sonra durmadık. Çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Halk oylamasında Çermik, yüzde 65,5 oranında verilen 'Evet' oyu ile Diyarbakır'ın ilçeleri arasında en yüksek 'Evet' oyu veren ilçe oldu. İlçe başkanımıza, teşkilatımıza, belediye meclis üyelerimize ve halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çermik halkı başımızın tacıdır" diye konuştu.

(EK-MP-Y)



09.05.2017 13:43:20 TSI

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