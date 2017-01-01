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Büyükşehir'in Dansçıları Salsa 4. Etabında birinci oldu

- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Dans Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Salsa Dans Yarışmasında, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Onur Tura ve Serra Ercilli Yetişkinler A Kategorisinde birinci oldu.



(Fotoğraflı)



MUĞLA (İHA) - Salsa Kulüplerarası Dans Yarışmasında 4. Etabı Pazar Günü Marmaris'te gerçekleştirildi. 242 sporcunun katıldığı Salsa Dans Yarışması 4. Etabında yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Onur Tura ve Serra Ercilli Yetişkinler A Kategorisinde birinci oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Ayça İn ve Kartal İn Yıldızlar 2C Kategorisinde ikinci olurken Atakan Şenbay ve Esin Gürkan Yetişkinler A Kategorisinde beşinci oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cumhur Çoban, 'Spor Kulübümüzün de faaliyet gösterdiği dans branşında aldığımız başarılarla Muğla ilimizde dans sporunu yaygınlaştırmak ve dans sporunu gençlerimize sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sporcularımızı her zaman destekliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu belirterek başarılarının devamını diliyoruz' dedi.

(BT)



09.05.2017 13:43:42 TSI

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