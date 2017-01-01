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İHH'dan Vali Aktaş'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Akarsu, İHH Yetim Birimi Başkanı Sedef Öğütgen ve derneğe bağlı çocuklar Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Akarsu, "Yetim Dayanışma Günleri" kapsamında ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek derneğin bu konudaki çalışmaları ve organizasyonları hakkında Vali Aktaş'a bilgi verdi.

Vali Aktaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, yetimlerimize sahip çıkmak, onların ihtiyacı olan maddi ve manevi desteğin verilmesinin önemini vurguladı, bu konuda gerekenlerin yapılacağını belirtti.

(AÖ-Y)



09.05.2017 13:46:19 TSI

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