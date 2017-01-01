Artvin çiçek açacak
(Fotoğraflı)
Hasan Fehmi Demir
ARTVİN (İHA) - Artvin'de '100 bin çiçek Artvin'e, 8 bin çiçek balkonlara' sloganıyla halka 8 bin adet Begonya, Sardunya ve kadife çiçekleri dağıtıldı.
Artvin Belediyesi önünde gerçekleşen programda önce 7 çeşit çiçek sırayla paketlendi. Paketlenen çiçekler daha sonra belediye önünde toplanan yüzlerce kişiye dağıtıldı. Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe Pazar gününe kadar çiçek dağıtımının devam edeceğini dile getirdi.
(HFD-ÖS-Y)
09.05.2017 13:48:17 TSI
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