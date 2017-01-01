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Trakya Üniversitesi ile GAZDAŞ arasında iş istihdamına yönelik protokol imzalandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş (GAZDAŞ) ile Trakya Üniversitesi (TÜ) arasında eleman istihdamına yönelik protokol imzalandı.

Keşan'da doğalgaz çalışmalarının hızlanması ve bazı evlerde doğalgazın yanmaya başlaması sonucu T.Ü Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve T.Ü Keşan Meslek Yüksekokulu gaz tesisatı bölüm öğrencilerinin iş istihdamına yönelik GAZDAŞ ile Trakya Üniversitesi arasında protokol imzalandı. Trakya Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleşen protokole Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan, GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve rektör yardımcıları ile öğrenciler katıldı.



"Üniversite ve Sanayi iş birliği"

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekten üniversitemiz için önemli bir gün. Üniversite Sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini burada göreceğiz. GAZDAŞ Trakya bölgesinin 3 iline hizmet eden önemli bir kurumu. Var olan öğrencilerimizin durumunu nasıl iyileştirebiliriz, var olan eğitimlerini nasıl daha iyi bir konuma getiririz konusunda bize destek oluyorlar. Bir laboratuvar düzenliyorlar üniversitemizin kendi bünyesinde. Sonra öğrencilerimize staj imkanı sağlıyorlar. Yani çocuklar okurken mezun olduklarında neyi yaşayacaklarını bizzat öğrenecekler ve sonra mezun olduklarında bu staj yaptırdıkları çocukları kendi bünyesine alacaklar. Böylece pek çoğuna iş imkanı sağlamış olacağız. Hem üniversitemiz bu işten çok kazançlı çıkıyor hem GAZDAŞ kendi elemanlarını kendi gözü önünde yetiştirerek, eğiterek almış oluyor ve ülkemizde kazanmış oluyor bu birlikten. Kazan ve kazan üzerine kurulmuş bir ortaklık" dedi.



"Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak"

Eğitim alanlarında adımlar attıklarını belirten GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan, "Trakya Üniversitesi başta olmak üzere yatırım bölgelerimizde bulunan birçok kurumla eğitim alanında iş birlikteliği yapıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı toplumsal hayata entegre etmek, onların yaşamlarında yeni bir kapı aralamak hedefiyle çalışıyoruz. Şirketimizin sürdürülebilir sorumlu ve uzun vadeli düşünce yatırım anlayışından hareketle girdiği bu iş birliği ile inanıyorum ki bugün burada atılan imzaların sonucunda ortaya çıkarabileceğimiz sinerji hem yarının başarılı iş insanlarını yetişmesinde büyük katkı sağlayacak hem de bölgenin kalkınmasına da katkı sağlayacak" diye konuştu.

(AC-SÜ-Y)



09.05.2017 13:49:44 TSI

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