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Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu'da uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen S.Ü. isimli bir kişi İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri S.Ü.'nün üstünde bir miktar uyuşturucu madde buldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen S.Ü. işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

(FC-RFK-Y)



09.05.2017 13:54:36 TSI

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