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KMÜ öğrencisinden Türkiye ikinciliği



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Erhan Demircioğlu, Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen 'İcat Çıkar' isimli yarışmanın Teknolojik Girişimci kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul'da düzenlenen TEB Akıl Fikir Buluşması ve Yetenek Günü'nde, yarışmada dereceye giren projeler ve sahipleri ödüllendirildi. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici tarafından dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Yarışmada ikincilik ödülünün sahibi olan Demircioğlu, 10 bin TL finansal ödül, iPad ve TEB girişim evi ile proje ticarileştirme desteği kazandı. 14 bin 771 proje başvurusu yapılan yarışmanın ön değerlendirmeleri sonucunda Teknolojik Girişimci kategorisinde dört proje final aşamasına geçmeye hak kazandı. Demircioğlu'nun 'Foton-Kojen Projesi' isimli çalışması da ilk dört finalist projede yer aldı.



"Yepyeni bir Türkiye için güneş enerjisine ihtiyacımız var"

Projesinin yarışmada ikinci olmasının kendisini mutlu ettiğini ve onurlandırdığını söyleyen Erhan Demircioğlu, projesi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin enerjide yüzde 74,9'luk oranda dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Demircioğlu, "Dünyadaki insan nüfusunun gittikçe artmasına bağlı olarak enerji kullanım talebi de artmaktadır. Bu talebi karşılamak için fosil kökenli enerji kaynakları kullanmaktayız fakat bunun sonucunda çevreye ciddi zararlar vermekteyiz. Bu probleme alternatif ise yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi. Ancak güneş enerjisinden elektrik üretim teknolojilerinden biri olan fotovoltaik paneller (FV) yeterli verim değerlerine sahip değiller. Bu projede tasarlamış olduğum sistemle bu problemi çözmeye çalıştım. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğu için kendi yerli kaynaklarını kullanarak bu bağımlılığın önüne geçebilir. Ülkemizin oldukça yüksek oranlarda güneş enerji yoğunluğu bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yepyeni bir Türkiye için güneş enerjisine ihtiyacımız var" dedi.

Çalışması hakkında detayları paylaşan ve çalışmanın getirdiği yenilikçi çözümler hakkında bilgi veren Demircioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Foton-Kojen Projesi genel olarak güneş panellerine yeni nesil bir odaklayıcı sistem tasarımı ile verim arttırmayı amaçlamaktadır. Tasarlamış olduğum odaklayıcı sistem günümüzde kullanılan odaklayıcı sistemlerden oldukça farklı özellikler taşımaktadır. Bu odaklayıcılar literatüre geçmiş büyük, ağır ve kalın merceklerden oluşmayıp daha küçük, daha hafif ve daha ince lenslere sahiptir. Ayrıca bu yeni sistemde odaklama bir tek noktayla sınırlı kalmamaktadır. Panel yüzeyindeki bütün fotovoltaik hücrelere eş zamanlı odaklama imkânı sunmaktadır. Projenin bu özelliği ile verimde iki kat artış sağladım. Odaklamayla birlikte açığa çıkan sıcaklık sorununu da yeni bir soğutucu akışkanla önledim. Bu yeni soğutucu akışkan, benzerlerine nazaran daha fazla soğutma yaptığı için elde edilen performans daha fazla olmaktadır."



Demircioğlu, Foton-Kojen Projesiyle Milli Teknolojiye Katkı Sağlamayı Amaçlıyor

Proje kapsamında geliştirdiği prototiple yüzde 20'lik bir verime sahip güneş panelinin verimini yüzde 39'a çıkarmayı başaran Demircioğlu, projenin en önemli yanının güneş panellerindeki kapasite faktörünü artırarak güneş enerjisinin nükleer enerji gibi baz yük santralleriyle rekabet edebilecek düzeye ulaştırılmış olması olduğunu vurguladı. Ayrıca projede kullanılan sistemlerin yerli sanayinin başa çıkabileceği bir teknoloji olduğunun altını çizen Demircioğlu, yaptığı projeyle milli teknolojiye de katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Demircioğlu son olarak proje sürecinde kendisine destek veren başta ailesi olmak üzere, Proje Danışmanı Doç. Dr. Cem Tozlu'ya, KMÜ Rektörü ve Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Akgül'e, üniversite yönetimine ve TEB'e teşekkür etti.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül de yarışmada ikinci olan Erhan Demircioğlu'nu makamında kabul etti. Rektör Akgül daha sonra Demircioğlu'na başarılarının devamını dileyerek kendisine teşekkür belgesi sundu.

(MD-AH-Y)



09.05.2017 13:57:23 TSI

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