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770 kursiyerden 2 bin 700 eser

09 Mayıs 2017 Salı, 13:57
770 kursiyerden 2 bin 700 eser
770 kursiyerden 2 bin 700 eser

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören 770 kursiyerin el emeği göz nuru 2 bin 700 eser beğeniye sunulacak.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kurslarda eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri görkemli bir sergi ile beğeniye sunulacak. Sergide, Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı tarihi Sürücü Evi, Atalar Evi ve Denizli Konağı ile Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi olmak üzere toplam 6 farklı noktadaki kurs merkezlerine katılan 770 kursiyerin eserleri yer alacak. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 24 ayrı branşta verilen kurslarda ortaya çıkan 2700 el emeği göz nuru eser beğeniye sunulacak. Tüm Denizlilerin davetli olduğu karma sergi 12 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te valilik karşısındaki eski Sümerbank binasında açılacak. Sergi 2 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

7 kursiyerden 770 kursiyere
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2013 yılında tarihi Sürücü Evi'nde 7 kursiyerle başladıkları geleneksel el sanatları kurslarının bugün 24 branşta 19 eğitmenle 770 kursiyere ulaştığını belirterek, "Bugün başta tarihi konaklarımız olmak üzere çok güzel ortamlarda emeklilerimize, ev hanımlarımıza, 7'den 70'e her yaştan vatandaşımıza 24 ayrı branşta kurs hizmeti veriyoruz" dedi. Kurs merkezlerinde özellikle emeklilere günlük gazetelerini okuyup çaylarını içebilecekleri ev ortamları sunduklarını ifade eden Başkan Zolan, "El sanatları merkezlerimiz aynı zamanda terapi görevi de görmektedir" diye konuştu.

Başkan Zolan'dan sergiye davet
Başkan Zolan, "Denizlimizde ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sergi düzenliyoruz. Etkinliğimizde kursiyerlerimizin yaptığı ürünlerin tamamına yakını sergilenecek. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 24 branşta verdiğimiz kurslarda ortaya çıkan 2700 el emeği göz nuru eserin yer alacağı sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin verdiği kurslar
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 24 ayrı branşta verdiği kurslar şöyle:
"Tezhip, minyatür, çini, seramik, kâğıt rölyef, ahşap boyama, keçe, kazaziye (gümüş takı sanatı), nah't (ahşap oyma), tel kırma, filografi, iğne oyası, ipek kozasından renkli aksesuar tasarımı, çiçek ve sanat kili model çalışması biblo yapımı, kat'ı (kâğıt oyma), hat, ebru, cam boncuk, halı dokuma, tokat işi (taş baskı), ev tekstili, dikiş (giyim), kurdele nakışı, pike dikimi."
(SÇ-SÇ-Y)

09.05.2017 14:06:38 TSI
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