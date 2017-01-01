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Saksıda kenevir bitkisi ele geçirildi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:00
Saksıda kenevir bitkisi ele geçirildi
Saksıda kenevir bitkisi ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişinin hem tarlasında hem de evindeki saksıların içerisinde kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli Jandarma Karakol Komutalığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. E.K isimli şahsın Yukarı Söğütlü köyü Kepir Mevkiinde bulunan fıstık bahçesinde icra edilen arazi taramasında 253 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahsın Besni ilçe merkezinde bulunan ikametinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde, evin bahçe ve terasındaki saksılar içerisinde 153 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 100 gram esrar maddesi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheli şahsın il dışında olduğu ve şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)

09.05.2017 14:09:19 TSI
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