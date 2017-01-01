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DÜ'de Hemşireler Haftası kutlaması



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dünya Hemşireler Haftası nedeniyle Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri ile ASYO ortaklaşa etkinlik düzenledi.

DÜ yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe Rektör Prof. Dr. Talip Gül, Rektör Yardımcısı ve Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Sait Avar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Uluçlu, Başhemşire Rahime Atlı ve hemşireler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan DÜ Hastaneleri Başhemşiresi Rahime Atlı, hemşireliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirterek, "Hemşireler ise sevecen, şefkatli, hoşgörülü ve özverilidirler. Hemşireler din, dil ve ırk gözetmeden görev yapıyorlar" dedi.



"DÜ'de bulunmak ayrı bir önem taşır"

Rektör Prof. Dr. Talip Gül ise, Diyarbakır ve üniversite hakkında bilgi verdi. Diyarbakır'ın dünyanın en kadim kenti olduğunu ifade eden Rektör Gül, "Diyarbakır 33 medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. DÜ'de Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biridir. 14 fakülte, 4 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi, 33 bin öğrencisi ve 2 bin öğretim üyesi vardır. DÜ'de okumak ve görev yapmak ayrı bir önem taşır" diye konuştu.

Hemşireliğin sağlık hizmetinde en özveri isteyen çok kutsal ve sürekli gelişmesi gereken bir meslek olduğunu anlatan Gül, "Hemşirelik mesleğinin çok üst dizeye taşınması gerekir. Bizim de en önemli hedeflerimizden biri hemşireliğin yüksekokulunu kurmak ve en üst düzeye taşımaktır" ifadelerinde bulundu.

Program, açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Mustafa Kelle'nin yaptığı "Toplumsal Travmalar ve İyileştirilmesi" konulu konferansla devam etti.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 14:09:44 TSI

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