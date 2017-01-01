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Berat Kandili Mesajları

09 Mayıs 2017 Salı, 14:02
Berat Kandili Mesajları
Berat Kandili Mesajları

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR'IN KANDİL MESAJI
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla bir açıklama yaparak "Berat Kandili'nin tüm İslam Alemi'ne hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.
Günahlardan pişman olup bir daha işlememek için Allah'tan af dilemek gerektiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbimizin 'Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım!' dediği, rızıkların paylaştırıldığı, yıllık kader programının ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, Ramazan'a ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde Beratla girelim" ifadelerine yer verdi.
"Berat gibi layıkıyla değerlendirilen bazı geceler bir ömür boyu yapılan ibadetten daha kıymetli hale geçebilir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Rabbimiz, Berat Gecesi'nde sonsuz rahmet kapılarını açar. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız. Dualarımızı yalnız şahsımız için değil, ailemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için etmeliyiz. Rabbimizden; huzur, mutluluk, bereket ve sağlık dileyelim" ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Berat Kandili'nin tüm İslam Dünyası'na ve tüm insanlığa iyilik, barış ve hoşgörü getirmesine vesile olmasını dilerken sözlerini "Hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi'nin Berat Gecesi'ni tebrik eder, yüce Allah'tan sonsuz af ve güzelliklerle dolu başlangıçlara ulaştırmasını dilerim" şeklinde tamamladı.
Başkan Hiçyılmaz'dan Berat Kandili Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Berat Kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.
Mesajında kandillerin af, merhamet ve mağfiret geceleri olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, "Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle bu özel gecelerde kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz" dedi.
Başkan Hiçyılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Berat gecesi, bizlere akıp giden hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Rabbimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkânı sağlar. Böyle mübarek gün ve geceler, Kur'an-ı Kerim ile buluşma, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in o muhteşem öğütlerine kulak verme ve O'nun sünneti ile hayat bulma fırsatlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslâm âleminin ve üyelerimizin Berat Kandilini kutlar, insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim."
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten Kandil Mesajı
KESOB Başkanı Ahmet Övüç, ise kandil mesajında şu ifadelere yer verdi:
"On bir Ayın Sultanı Ramazan Ayının müjdecisi mübarek 'Berat Kandili'ne erişmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca Mübarek Ramazan Ayının da bir müjdecisi olan Berat gecesi, inananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve Yüce Yaratıcının sonsuz rahmet ve merhametine iltica etmeleri gerektiğini bir kere daha hatırlatır.
Kandil olarak adlandırdığımız bu geceler, bizlere hızlı bir şekilde geçmekte olan hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve günahlarla kirlenen gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm esnaf sanatkarlarımızın ve hemşerilerimizin mübarek Berat kandilini kutluyor, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
(AÖ-Y)

09.05.2017 14:11:48 TSI
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