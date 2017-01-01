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Gördes'i en güzel anlatanlar ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Gördes 11'inci Hıdrellez ve Kültür Festivali kapsamında, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende, ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri takdim edilirken, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin tarafından, Kaymakam Hakan Bilgin'e, Belediye Başkanı Muhammet Akyol'a ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine plaket verildi.



Ödül alan öğrenciler

Şiir dalında Gördes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Karaaslan birinci, Cumhuriyet Ortaokulundan Zeynep Ayaz ikinci, yine Cumhuriyet Ortaokulundan Beyza Güven üçüncü oldu. Resim dalında ise Beşeylül İlkokulundan Ahsen İrem Ata birinci, yine Beşeylül İlkokulundan Nisa Zozik ikinci olurken Atatürk İlkokulundan Irmak Geniş üçüncü oldu. Her iki dalda birinci gelen eser için çeyrek altın, ikinci gelen eser için gram altın, üçüncü gelen eser için ise mp4 çalar armağan edildi.

Törene Gördes Kaymakamı Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Emniyet Amiri İlker Zeydanlı, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin ve Gördes Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Semerci katıldı.

(SC-Y)



09.05.2017 14:13:06 TSI

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