ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gördes'i en güzel anlatanlar ödüllendirildi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:03
Gördes'i en güzel anlatanlar ödüllendirildi
Gördes'i en güzel anlatanlar ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Gördes 11'inci Hıdrellez ve Kültür Festivali kapsamında, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Törende, ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri takdim edilirken, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin tarafından, Kaymakam Hakan Bilgin'e, Belediye Başkanı Muhammet Akyol'a ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine plaket verildi.

Ödül alan öğrenciler
Şiir dalında Gördes İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Karaaslan birinci, Cumhuriyet Ortaokulundan Zeynep Ayaz ikinci, yine Cumhuriyet Ortaokulundan Beyza Güven üçüncü oldu. Resim dalında ise Beşeylül İlkokulundan Ahsen İrem Ata birinci, yine Beşeylül İlkokulundan Nisa Zozik ikinci olurken Atatürk İlkokulundan Irmak Geniş üçüncü oldu. Her iki dalda birinci gelen eser için çeyrek altın, ikinci gelen eser için gram altın, üçüncü gelen eser için ise mp4 çalar armağan edildi.
Törene Gördes Kaymakamı Hakan Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Emniyet Amiri İlker Zeydanlı, Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin ve Gördes Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Semerci katıldı.
(SC-Y)

09.05.2017 14:13:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engelsiz bir Şehzadeler için çalışıyorlar
YEREL

ENGELSİZ BİR ŞEHZADELER İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Yunuskent'in 2. etap ihalesi İstanbul'da yapıldı
YEREL

YUNUSKENT'İN 2. ETAP İHALESİ İSTANBUL'DA YAPILDI
Alaşehir'de proje hazırlama hamlesi
YEREL

ALAŞEHİR'DE PROJE HAZIRLAMA HAMLESİ
Yaşlı adam akülü aracına Yunusemre'yle kavuştu
YEREL

YAŞLI ADAM AKÜLÜ ARACINA YUNUSEMRE'YLE KAVUŞTU
Alaşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Gaziantepspor'un umudu azalıyor
YEREL

GAZİANTEPSPOR'UN UMUDU AZALIYOR
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Manisa BBSK'nın play-off maç tarihleri belli oldu
YEREL

MANİSA BBSK'NIN PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada da gözde
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYADA DA GÖZDE
Protokol ve kurumsal nezaket kuralları anlatıldı
YEREL

PROTOKOL VE KURUMSAL NEZAKET KURALLARI ANLATILDI
Binlerce dekarlık alan kapalı sulamaya geçecek
YEREL

BİNLERCE DEKARLIK ALAN KAPALI SULAMAYA GEÇECEK
MASKİ Derbent'in altyapısını yeniliyor
YEREL

MASKİ DERBENT'İN ALTYAPISINI YENİLİYOR
Yunusemre Belediyesinden Kızılay'a kan takviyesi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİNDEN KIZILAY'A KAN TAKVİYESİ
Çevreci yatırımların meyvesi toplanıyor
YEREL

ÇEVRECİ YATIRIMLARIN MEYVESİ TOPLANIYOR
Üniversiteli gençlerden MAGİAD'a teşekkür
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN MAGİAD'A TEŞEKKÜR
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Kiraz pazarında yoğun hareketlilik
YEREL

KİRAZ PAZARINDA YOĞUN HAREKETLİLİK
Bakkallığı bıraktı yönetmen oldu
YEREL

BAKKALLIĞI BIRAKTI YÖNETMEN OLDU
Trafik Haftası etkinliklerinde büyükşehir standı büyük ilgi gördü
YEREL

TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE BÜYÜKŞEHİR STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Üniversiteli gençler köy okulunu boyadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER KÖY OKULUNU BOYADI
Büyükşehir çalışanlarına sağlık taraması yapıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARINA SAĞLIK TARAMASI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini