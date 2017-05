YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'By lock' sanıklarına 6'şar yıl hapis

'By lock' sanıklarına 6'şar yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 6 sanığa ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dosyalarda yargılanan tutuklu sanıklar A.M., G.D. E.Y., tutuksuz sanıklar S.P., M.E. ve Ü.D. ile avukatları hazır bulundu.

12 yıllık İngilizce öğretmeni olduğunu söyleyen tutuklu sanık G.D., "1 çocuk annesiyim. Evimde Sızıntı dergisi, diğer dergilerin arasından çıkmış. Aile yaşantım o örgütle hiçbir alakam olmadığının ispatıdır. Hiçbir şekilde bu örgütle ve bu program ile ilgim olmadı. Hep devlet okullarında görev aldım. Suçsuzum" dedi. Sanığın avukatı Ali Fidan ise müvekkilinin sosyal demokrat bir hayat çizgisi olan aileye mensup, sosyal medyada bin 450 takipçisi olan, Kayseri'de nerede, ne yenir, hangi cafede ailece zaman geçirilebilir gibi sosyal hayata yön veren bir insan olduğunu söyledi.

"Oyun merakından dolayı oyunlar içerisinde inmiş olabilir"

Bilgisayar programcılığı öğrencisi olduğunu belirten 19 yaşındaki tutuksuz sanık M.E. ise "Oyun meraklısı bir insanım. By lock isimli program o oyunlar ile birlikte inmiş olabilir. 2014'te by lock indirildiği söyleniyor, o zamanlarda 16 yaşındaydım, sürekli oyun indirir, oynardım. Hat annemin üzerine kayıtlı olduğu için annem de görevinden ihraç edildi. Babam ile annem ayrı olduğu için okuldan bulduğum boş zamanlarda çalışmak zorunda kalıyorum. Kısacası ekmeğe muhtacız. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı by lock kullandıkları suçlamasını kabul etmeyerek, beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tek tek yargılanan tutuklu sanıklar A.M., G.D. ve E.Y., tutuksuz sanıklar S.P., M.E. ve Ü.D.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Tutuklu sanık G.D.'nin ise tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

(AÖ-Y)



09.05.2017 14:13:28 TSI

NNNN