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Çınar Koleji öğrencisi Kemal Şahin robot yarışmasında birinci oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Çınar Koleji Öğrencisi Kemal Şahin 'Uluslararası ROBOCOT Malatya 2017' Festivalinde "Taşıyıcı Robot" adlı icadıyla birinci oldu.

İnönü Üniversitesi tarafından robotik teknolojilere ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası ROBOCOT Malatya 2017' Festivali sona ererken festivalde iddialı robotlar, birbirleri ile yarıştı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen festivalde genç buluşçular tasarladıkları robotlar ile büyük beğeni topladı. İnönü Üniversitesi Bilgoritma Topluluğunca düzenlenen, Malatyalı İş adamları Derneği (MİAD) ile Yeşilyurt Belediyesinin de destek verdiği festivale Çınar Koleji Robocot Kulübü öğrencileri de katıldı. Çınar mucitlerinin tasarladığı robotlar meraklıların beğenisine sunuldu. Festival sonunda Çınar Koleji 4.Sınıf öğrencilerinden Ali Kemal Şahin, "Taşıyıcı Robot" adlı tasarımıyla birinci olurken, 3.sınıf öğrencilerinden Eren Güllü "İtfaiyeci Robot" adlı tasarımıyla ikinci oldu.

Çınar Kolejinden yapılan açıklamada genç mucitler başarılarından dolayı tebrik edilerek, festivalde emeği geçenlere teşekkür edildi.

(BT-SD-Y)



09.05.2017 14:13:43 TSI

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