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AK Parti İl Başkanı Tanrıver, Berat kandilini kutladı



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Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Berat Kandili'nin 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının da habercisi olduğunu belirterek; "Hayatımızın en güzel anlarını yaşadığımız mübarek kandil gecelerinden olan, kutsiyetiyle gönüllerimize ilahi bereket bahşeden ve 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerifin müjdecisi olan mübarek Berat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Tüm Nevşehirli hemşerilerimizin ve İslam Aleminin Kandili mübarek olsun" dedi.

Berat kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Berat kandilinin dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu söyledi. Berat'ın Şaban ayının 15. gecesi olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Tanrıver, "Berat gecesi, Müslümanlara vicdanını muhasebeye çekme, nefsini terbiye etme, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi için eşsiz bir fırsattır. Her sene, Şaban ayının 15. Berat gecesinde, o yıl olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. Biz bu geceyi fırsat bilelim, kendimize, ailemize, sevenlerimize ve din kardeşlerimize bol bol dua edelim. Gecenin dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile kaynağı olmasını temenni ediyorum. Mübarek 3 aylar içinde yer alan bu gecenin, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(COŞ-AÖ-Y)



09.05.2017 14:13:49 TSI

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