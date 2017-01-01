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"Kötülüklerden arınma, iyiliklerle buluşma gecesi"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Berat Kandili nedeniyle yaptığı açıklamada bu gecenin kötülüklerden arınma ve iyiliklerle buluşma gecesi olduğunu belirtti. Başkan Çelik, Berat gecesinin hatalarımızdan kurtulmak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 10 Mayıs'ta idrak edeceğimiz Berat Gecesi münasebetiyle yaptığı açıklamada bu gecenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu gecenin tüm insanlık için bir fırsat olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Sevgili Peygamberimiz Berat Gecesi ile ilgili şöyle buyuruyor: 'Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle bu kadar rahmet ve bereket dolu günü iyi değerlendirmeli, şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için dualar etmeliyiz" dedi.

Bu gece vesilesiyle dargınlık, küskünlük ve ayrılıkları bir kenara bırakarak birlik ve beraberliği tesis etmemiz gerektiğini de vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Bu gecenin tüm İslam aleminin sıkıntılarından uzaklaşmasına ve huzuru bulmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hemşehrilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum" diye konuştu.

(AÖ-Y)



09.05.2017 14:15:15 TSI

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