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Nisan ayında Kayseri Havalimanı'nda 174 bin 538 yolcuya hizmet verildi



KAYSERİ (İHA) - DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Nisan ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 162.583, dış hat yolcu trafiği 11.955 olmak üzere toplamda 174.538 oldu.

2017 Yılı Nisan ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.173, dış hat uçak trafiği 99 olmak üzere toplamda 1.272'ye ulaştı.

2017 Yılı Nisan ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 1.440 ton olarak gerçekleşti.

4 Aylık Gerçekleşmeler

2017 Yılı Nisan Sonu gerçekleşmelerine göre;

Kayseri Havalimanı'ndan; 610.258 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4.488'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 5.232 tona ulaştı.

(AÖ-Y)



09.05.2017 14:17:23 TSI

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