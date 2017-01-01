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KBÜ'de 2. Akciğer Günleri düzenlendi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:09
KBÜ'de 2. Akciğer Günleri düzenlendi
KBÜ'de 2. Akciğer Günleri düzenlendi

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi ile Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından "2. Akciğer Günleri" programı düzenlendi.
2. Akciğer Günleri programında göğüs hastalıkları alanındaki yenilikleri kapsamlı bir gündem ile tartışmak, öne çıkan konuları irdelemek ve konu ile ilgili farklı disiplinler arasında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla tıp alanındaki uzman ve akademisyenler bir araya geldi.
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program; yurt içinden 50 katılımcı ile alanında uzman 7 akademisyen ve klinisyen tarafından göğüs hastalıkları alanında yenilenen konular ve karşılaşılan klinik vakalarla ilgili hazırlanan sunumlar, katılımcıların da soru ve katkılarıyla gerçekleştirildi.
Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Cengiz Seyhan'ın oturum başkanlığında Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Kaya tarafından "İyi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları", Uyku Derneği Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ tarafından "Uykuda Solunum Bozukluklarında PAP Tedavisi: Hangi Hastaya Hangi Cihaz", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Karalezli tarafından "Pulmoner Embolide Sorunlu Olgular" konulu sunumlar gerçekleştirildi.
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Akın Kaya'nın oturum başkanlığında Akciğer Kanserleri Derneği Başkanı ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinisyeni Uzm. Dr. Murat Kıyık tarafından "Akciğer Kanserinde Yeni Evrelemeler Neler Getiriyor?", Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya tarafından " İdiyopatik Pulmoner Fibroziste Tedavi" ve son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Özgül tarafından da "Girişimsel Pulmonoloji Olgu Örnekleri" konulu sunum gerçekleştirildi.
(YE-YE-Y)

09.05.2017 14:17:44 TSI
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