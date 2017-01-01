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UÜ'de Tomurcuk Şenliği



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi'nin akademik odalarla düzenlediği 9. Tomurcuk Şenliği başladı.

9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şenlikte çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi sunum yapacak. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Gelişmiş ülkelere bakıldığında kırsal kesimde yaşayan nüfus oranı yüzde 5'leri geçmiyor. Ancak düşük nüfus oranına karşın o ülkeler dünyaya tarım ürünleri satabiliyor. Türkiye, tarım alanında geçmişte kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden birisiydi. Bugün ise maalesef ithalat oranlarımız yükselmiş durumda görünüyor. Ancak bana göre asıl önemli olan konu tohum noktasında Türkiye'nin ciddi bir ithalci konumuna gelmiş olmasıdır. Geçmişte olduğu gibi ülke olarak tekrardan tohumculuk konusuna önem vermeliyiz. Ben şahsi olarak bu konuda birkaç ufak tefek çalışma yapıyorum. Bunlar çok hassas konular. Türkiye'nin geleceği açısından da büyük önem arz ediyor. Üniversite yönetimi olarak yapılacak çalışmaların sonuna kadar arkasında olacağımızı ve destekleyeceğimi belirtmek istiyorum" dedi.

Fakülte olarak hedeflerinin kendine güvenen, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Bilgili ise, "Girişimci ruhu olan öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Teorik bilgilerle donanmış öğrenciler yetiştirmiş olmanın yanı sıra, pratiği de gelişmiş ve girişimci ruha sahip öğrenciler, hayatta çok daha başarılı olabiliyor. Günümüz dünyasında sizin bilginiz sadece sizde kalırsa hiçbir anlam ifade etmez. O bilgiyi pratiğe dökmeli ve girişimci olmak için cesaret göstermelisiniz. Bugün maalesef gençlerimizde memur olmak ve sabit iş garantisine sahip olma düşüncesi ön planda" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Konya merkezli SAFGEN Tohumculuk A.Ş.'nin Genel Müdürü Dr. Ali Üstün, "Tohumculuğun Dünü ve Bugünü" konulu bir sunum yaptı. İki gün sürecek faaliyette akademisyenler ve sektör temsilcileri de farklı konularda sunum yapacak.

(MŞ)



09.05.2017 14:19:17 TSI

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