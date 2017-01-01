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Burhaniye'de çalınan köpek jandarmayı alarma geçirdi

- 15 bin lir a değerindeki bekçi köpeği takip sonucu bir ahırda bulunarak sahibine teslim edildi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çalınan köpeği jandarma buldu. Kızıklı mahallesinde Yiğit Deniz'e ait hobi bahçesinde, bekçilik yapan Karabaş adlı köpek, jandarmanın takibi sonucu Çoruk mahallesindeki bir ahır da bulundu.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı mahallesinde Yiğit Deniz, hobi bahçesindeki kangal cinsi Karabaş adlı köpeği çalınınca jandarmadan yardım istedi. Köpeğin peşine düşen Burhaniye Jandarma Komutanlığına ait ekipler, kayıp köpeğin izini Çoruk mahallesinde buldu. 26 yaşındaki H.O.'ya ait ahırda bulunan köpek sahibine teslim edilirken, zanlı hakkında da soruşturma başlatıldı. 15 bin lira değeri olan Karabaş'a kavuşan Yiğit Deniz, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

(FT-BT)



09.05.2017 14:21:06 TSI

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