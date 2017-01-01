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Gaziantep'te Vakıflar Haftası kutlanıyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Vakıflar Haftası düzenlenen etkinlikle kutlanıyor.

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan 'Vakıf Haftası' bu yılda Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler, hayırseverlere verilen kahvaltı ile start aldı. Kahvaltıya, Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, hayırseverler ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanları da katıldı. Programda konuşan Bölge Müdürü Güven terörün, kötü alışkanlıkların ve bağımlılığın önüne geçmenin ancak birlik ve beraberlik ile mümkün olabileceğini savunarak, "Eğer biz paylaşırsak, birlik ve beraberlik içinde olursak o zaman yuşturucu bağımlılığı olmaz. İşte o zaman biz de terörist olmaz. Biz yeter ki birbirimize sahip çıkalım" dedi.

Güven, 11 Mayıs Perşembe günü saat 17:00'de Kalyoncu Üniversitesinde düzenlenecek olan sergide Kudüs'te çekilen fotoğrafların sergileneceğini ifade etti.

Vakıfların kuruluşunu da anlatan Güven, insanlığın varoluşuyla birlikte değişik yardımlaşma kuruluşlarının olduğunu fakat İslamiyetin doğuşuyla birlikte vakıf inancının da geliştiğini kaydetti.

(SD-



09.05.2017 14:23:09 TSI

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