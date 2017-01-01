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Yozgat'ta vatandaşlara vakıf yemeği dağıtıldı

09 Mayıs 2017 Salı, 14:14
Yozgat'ta vatandaşlara vakıf yemeği dağıtıldı
Yozgat'ta vatandaşlara vakıf yemeği dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar haftası kapsamında Yozgat'ta halka vakıf yemeği dağıttı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğu, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından verilen yemekten almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,"Bizim medeniyetimiz bir vakıf cennetidir. Vakıflar bizim tarihimizde yerel yönetim birimleri gibidir. Yani Anadolu'da yapılan camiler, yollar, hamamlar, hanlar, kervan saraylar her türlü eser, vakıflar tarafından yapılmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük müdürlüklerinden biridir. Bürokratik yapılanması vardır ama tamamen sivil yapıyla idare edilmesi gerekir. Halkın bu işe sahip çıkması ile bu tür etkinlikler yapılıyor. Tarihteki duruşu ile vakıfları milletimize anlatmamız gerekir. Vakıfları herkesin desteklemesi lazım" dedi.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ise,"Amacımız elimizde ecdattan kalma cami, medrese, han, hamam, türbe her türlü tarihi eseri restore ettirmek ve onları yeniden hayata kazandırmak ve sosyal hayatın içerisinde bulundurmasını temin etmektir" şeklinde konuştu.
(BMG-UY-Y-)

09.05.2017 14:23:33 TSI
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