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İlahiyatçı Yazar Bulut Akşehir'de Kur'an ile yaşamayı anlattı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta, İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut 'Kur'an'la Yaşamak' konunu anlattı.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki konferansta, toplumun yaşadığı sıkıntıların hepsinin insanların hayatını Kur'an'a göre yaşamamalarından kaynaklandığına vurgu yapan Ahmet Bulut, siyasette, ekonomide, günlük yaşamda, ahlakta, giyimde, kuşamda, hayatın her alanında Kur'an'ın kılavuz olarak alınması gerektiğini söyledi.

İnsanların evlerinde Kur'an-ı Kerim bulunduğunu ancak Kur'an- ı Kerim'in ve mealinin okunmadığını dile getiren Bulut, "Kur'an-ı Kerim'de okumadığımız ve bizleri bekleyen 6233 mesaj var. Bunlara da değer verelim ve bu mesajları okuyalım" dedi.

Yazar Bulut "Yaşınız etnik yapınız, cinsiyetiniz, siyasi görüşünüz ne olursa olsun dünyadaki herkesin gireceği bir KSS sınavı var. KSS'ye hepimiz gireceğiz. KSS'nin açılımı 'Kabirde Seçme Sınavı'. KSS'nin bütün soruları bir tek kitaptan çıkacak hazır mıyız ona? KSS bütün sorularının cevabı Kur'an-ı Kerim'de var. O yüzden bu sınava çok iyi hazırlanalım" diye konuştu.

Konuşmasında kendi yaşamındaki olaylardan örnekler veren Yazar Ahmet Bulut, Kur'an'la yaşamanın önemine dair sunumunu sürdürdü. Konferans sonunda İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut'a Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından bir plaket takdim edildi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki konferansa; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı A. Bahadır Örs, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bektaş Kocabaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(CF-AH-Y)



09.05.2017 14:24:32 TSI

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