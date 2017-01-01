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KaravancılarAkçakoca'ya geldi.



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden bir araya gelen Karavan turizmcileri Akçakoca'da kamp yaptılar.

Akçakoca Çuhalı Çarşısı Hasanağa parkı önünde bir araya gelen Karavancılar, kampa çekilerek tatilin tadını çıkarıyorlar. Çeşitli illerden gelen karavan turizmcileri, Akçakoca'yı internet üzerinden takip ettiklerini belirterek , Akçakoca'nın iyi bir kamp merkezi olduğunu ancak Karavan Turizmi için daha elverişli alanların düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiler.

(TT-AY)



09.05.2017 14:24:39 TSI

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