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Mecliste Düzce'ye atış poligonu yapılması konuşuldu



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Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Meclisi Mayıs ayı birinci oturumu Belediye Başkanı Mehmet Keleş başkanlığında meclis salonunda yapıldı. 10 gündem maddeli toplantıda Düzce'ye atış poligonu yapılması gündeme geldi.

Başkan Mehmet Keleş başkanlığında yapılan toplantıda 10 gündem maddesi ele alındı. Belediyenin 2016 yılı kesin hesabı, norm kadro ihdası, belediyenin yatırım ve projelerine ilişkin İller bankasından kredi talepleri, ücret tarifelerinde değişiklik yapılması, toplu taşıma yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerle ilgili konular Meclisin Bütçe komisyonuna havale edildi. Bunun dışında toplam 22 adet imar planı değişiklik talepleri ile ilgili konular da İmar komisyonuna havale edildi. Meclis gündeminde yer alan Düzce'ye atış poligonu yapılmasına ilişkin olarak ise Başkan Mehmet Keleş Meclise hitaben şunları söyledi ' Düzce'de önemli bir silah sanayi bulunmaktadır. Ulusal ve Uluslar arası düzeyde silah fabrikamız bulunmaktadır. Silah sanayine ilişkin yan sanayi hızla gelişmektedir. Bunu düşünerek Düzce'ye atış poligonu yapılması gündeme geldi' dedi. Atış poligonu yapılmasına ilişkin alternatif yerlerin belirlenmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Belediye Meclisinin Mayıs ayı ikinci toplantısı 11 Mayıs Perşembe günü saat 19,00'da yapılacak.

(TT-AY)



09.05.2017 14:25:57 TSI

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