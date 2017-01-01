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Yüreğir'de Gençlik Haftası etkinlikleri başlıyor



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi 10-19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla bazı etkinlikler gerçekleştiriyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası ve kros yarışmaları yapılacak. Yarışmalara katılacak olan öğrencilere forma, şort, tozluk ve takımlara da futbol topu verilecek.

"Geleceğimiz Minikler Futbol Turnuvası" açılışı 10 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de PTT Evleri Metin Türel Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek. Futbol turnuvaları PTT Evleri, Levent, Doğankent, Solaklı, Çağırkanlı, Sarıçam mahallelerinde bulunan Yüreğir Belediyesi Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek. Kros yarışmaları ise Solaklı ve Yunusoğlu mahallelerinde bulunan tesislerde yapılacak. Dereceye giren sporculara madalya verilecek.

Yüreğir'i spor tesisleri ile donatarak gençleri spora yönlendirdiklerini belirten Başkan Çelikcan, "Hizmete açtığımız spor tesislerini vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Çocuklarımız boş zamanlarını spor tesislerimizde spor yaparak geçiriyorlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla turnuva düzenliyoruz. Burada hem gençlerimizin bayramını kutlamak, çocuklarımızı takımdaşlık, arkadaşlık duygularını geliştirmek hem de birbirleriyle kaynaştırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

(ELF-Y)



09.05.2017 14:27:38 TSI

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