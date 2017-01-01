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Festival çalıştayla başladı

09 Mayıs 2017 Salı, 14:19
Festival çalıştayla başladı
Festival çalıştayla başladı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından 9-14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Festivali Düzce Üniversitesindeki Düzce Ot Çalıştayı ile başladı.
Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde yapılan Düzce Otları Tyche Bereket Festivalinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştiriliyor. Festivalin ilk iki gününde çalıştaylar olacak. Düzce Üniversitesi Cumhuriyet salonundaki çalıştaylar, atölye çalışmaları ile biyoçeşitlilik üzerine planlandı. Festival daha sonra 12-13 ve 14 Mayıs tarihlerinde Anıtpark meydanında sürdürülecek. Festivalin bu bölümünde Anıtpark meydanında yöresel ürünler pazarı kurulacak ve Düzce otları yemek yarışması yapılacak.
Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney, Ot Festivali ile Düzce'de kültürel etkinliğe, zenginliğe imza atıldığını söyledi. Başkan Güney "Tabiat güzellikleriyle adından söz ettiren memleketimiz, adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Düzcemizin her bir köşesi ayrı ayrı gezilip görülecek eşsiz doğal güzelliklere, tarihi değerlere sahip. Çok çeşitli kültürel kimliklere ev sahipliği yapan, mavi ile yeşili bir arada barındıran Düzce, şelaleleriyle, gölleriyle, yaylalarıyla tabiatın bütün renklerini sunuyor. Doğa, tarih ve kültür, Düzce'de buluşuyor. İşte biz de bugün üçüncüsünü düzenleyerek geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz Düzce Otları Tyche Bereket Şenliğinde, Düzce'nin toprağından aldığı gücü, tarihi kimliğiyle bütünleştirerek kültürel bir etkinliğe imza atıyoruz. 1931 yılında Konur Alp Gazi'den adını alan en eski yerleşim yerimiz Konuralp'te bulunan Tyche Heykelimiz var. Orijinali İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Kader, şans ve bereket tanrıçası olarak tasvir edilen Tyche Heykeli'nin adıyla bu şenliği bir marka haline getiriyoruz. Bu şenlikle, bereketli topraklara sahip Düzcemizde doğanın bizlere sunduğu kazayağı, kaldirik, ezentere, kara lahana, diken ucu, kara hindi bağ, deve dikeni, ebegümeci gibi sağlık dolu, şifa kaynağı otlarımızı sizlere tanıtacağız. Üç gün boyunca Anıtpark alanında sürecek olan şenliğimizde saydığımız şifa kaynağı otlarımızla birlikte yöresel yemekler, kıyafetler ve danslarla Düzcemizin kültürel zenginliklerini de yakından tanıma fırsatı bulacağız" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumlarına geçildi. Çalıştayın ilk oturumunda, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü, Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu moderatörlük yaptı.
(TT-AY)

09.05.2017 14:28:31 TSI
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