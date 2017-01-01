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Bir ayda 118 bin 101 yolcuya hizmet

09 Mayıs 2017 Salı, 14:20
Bir ayda 118 bin 101 yolcuya hizmet

VAN (İHA) - Van Ferit Melen Havalimanında mart ayında 118 bin 101 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Nisan ayı havalimanı istatistikleri açıklandı. Nisan ayında Van Ferit Melen Havalimanında iç hat yolcu trafiğinin 117 bin 948, dış hat yolcu trafiğinin ise 153 olmak üzere toplamda 118 bin 101 olduğu ifade edilen açıklamada, "2017 yılı Nisan ayında Van Ferit Melen Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 44 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 8 olmak üzere toplam uçak trafiği bin 052'ye ulaştı. 2017 Yılı Nisan ayında Van Ferit Melen Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 928 ton olarak gerçekleşti" denildi.

4 aylık gerçekleşmeler
2017 yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine de yer verilen açıklamada, "Van Ferit Melen Havalimanından; 485 bin 818 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 3 bin 809'a, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 3 bin 991 tona ulaştı" ifadelerine yer verildi.
(MSA-Y)

09.05.2017 14:28:57 TSI
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