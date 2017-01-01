YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Engelliler Haftası mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Engelliler Haftası mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Engelliler Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajına, "Yılın belirli zamanlarında değil 365 gün, engellilerimizi anlamak ve onlarla bütünleşmek, her şeyden önce çağdaş bir insan olmanın gereğidir" sözleriyle açıklamasına başlayan Ataç, Engelli vatandaşlar için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Ataç, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Engelli kardeşlerimizin yaşamın içerisinde yer bulmaları, yaşama sarılmaları için, her kurum ve kuruluş gibi belediyemizin de önceliklerinden birisidir. Bu bilgi ve bilinçle, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerin, daha iyi bir yaşam ve daha güzel bir dünyada yer almaları için çaba harcıyoruz. Toplumsal yaşamımızda, sağlıklı bireyler kadar, engelli bireylerin de eşit ve erişilebilir tüm hizmetlerden yararlanması ve sosyal yaşamın içinde yer alması gereğine inanıyorum. Sosyal belediyecilik ilkesinin tam anlamıyla hayat bulması ve engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalar yürütülmesi şarttır. Engelli yurttaşlarımızın önündeki engelleri yıkmak çağdaş bir belediyecilik anlayışı olduğu kadar, çağdaş bir ülke olmanın da gereğidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, engelli yurttaşlarımıza engellerin kaldırıldığı bir yaşam diliyorum."

(İHA-MET-Y)



09.05.2017 14:29:16 TSI

NNNN

