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Hatay'da Nisan'da 4 bin 254 yabancı uyruklu şahıs yakalandı



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay'da düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 254 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Nisan ayında düzensiz göçle mücadelede icra edilen faaliyetlerde 4 bin 254 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği değerlendirilen 49 şüpheliden 13'ü adli makamlarca tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrolle, 21 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 32 araca el konuldu, toplamda 123 bin 720 TL idari para cezası uygulandı.

(ADM-Y)



09.05.2017 14:30:45 TSI

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