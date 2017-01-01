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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında "Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı'nın da müjdecisi olan Berat Kandili, inananlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları, Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmaları gerektiğini bir kere daha hatırlatmaktadır" diye belirten Başkan Bakıcı, "Berat kandili günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmaktır. Sınırsız af ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arındığımız, ilahi lütuf ve bereketlere eriştiğimiz müstesna zaman dilimlerinden birisidir. İnsanlar için kırılan kalpleri onarma, dargınlık ve küskünlük duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşarak Yüce Allah'ın engin affına sığınma günüdür. Bunun gibi mukaddes gün ve gecelerde birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları da yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Gönüllerimize ilahi bereket ile rahmet bahşeden ve on bir ayın sultanı Ramazan Ayının müjdecisi Berat Kandilini idrak etmenin sevinç ve mutluluğu içinde Mübarek Berat Kandili'nizi kutlar, tüm İslam âlemine ve Bozüyük'ümüze hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

(FSİ-MET-Y)



09.05.2017 14:33:13 TSI

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