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Sanatçı Şebnem Kısaparmak 13 Mayıs'ta Bozüyüklü hayranlarıyla buluşacak



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından Anneler Günü'ne özel "Anneler Günü" programında sanatçı Şebnem Kısaparmak Bozüyüklü hayranlarıyla buluşuyor.

Ünlü sunucu Aynur Ayaz'ın sunumuyla yapılacak Anneler Günü Programı 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20:30'da bir düğün salonunda gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak düzenlenen ve tüm Bozüyüklü annelerin davetli olduğu programın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bozüyük Belediyesi tarafından ayrıca program günü saat 19:30'dan itibaren Kasımpaşa Merkez Camii önünden otobüs seferleri düzenlenerek vatandaşların programa ulaşımı da ücretsiz olarak sağlanacak.

(FSİ-MET-Y)



09.05.2017 14:37:07 TSI

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