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İkizdere'de muhtarlar SİT istemiyor

09 Mayıs 2017 Salı, 14:29
İkizdere'de muhtarlar SİT istemiyor
İkizdere'de muhtarlar SİT istemiyor

(Fotoğraflı)

İsmet Köseoğlu
RİZE (İHA) - Rize İkizdere Muhtarlar Derneği Başkanı Emrullah Ekşi, ilçede SİT kararının yeniden gündeme getirildiğini belirterek ''Kimse bizim hakkımızda olumsuz karar vermesin, burada biz yaşıyoruz, bizi hiçe sayarak hakkımızda karar verilmesin'' dedi.
İkizdere Vadisi'nde yapılması planlanan HES projelerinin çevreyi bozacağı gerekçesiyle, HES'lerin yapılmaması için ilçenin SİT kapsamına sokulmasını isteyenler olduğunu söyleyen İkizdere Muhtarlar Dernek Başkanı Emrullah Ekşi "Biz burada yaşıyoruz. İlçe SİT olursa insanımız zorluklar yaşayacaktır. Bir süre önce unutulan SİT kararının 16 Nisan Halk oylaması sonrasında yeniden hortlatılmak istenmesini anlamıyoruz. Muhtarlar Derneği olarak köylerimizde bizim aleyhimize olduğuna inandığımız SİT kararının uygulanmasını istemiyoruz" dedi.
(İK-ÖS-Y)

09.05.2017 14:37:54 TSI
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