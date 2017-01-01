ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

CHP il yönetiminden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti

09 Mayıs 2017 Salı, 14:30
CHP il yönetiminden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti
CHP il yönetiminden Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - CHP İl Başkanı Bayram İnci ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten İnci, Türkiye'nin gururu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hayata geçirdiği projeler nedeniyle Aydın halkı adına teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl yönetiminin yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak halkımız için çalışmaya, yeni hizmet ve projeler üretmeye devam edeceğiz. Destekleriniz ve nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.
CHP İl Başkanı Bayram İnci, Başkan Çerçioğlu'na ziyaret anısına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
(MB-Y)

09.05.2017 14:38:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söke'de öğrencilere trafik bilinci aşılandı
YEREL

SÖKE'DE ÖĞRENCİLERE TRAFİK BİLİNCİ AŞILANDI
Söke Belediyesi sivrisinek mücadelesinde vatandaştan destek bekliyor
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE VATANDAŞTAN DESTEK BEKLİYOR
Didim'de Engelliler Haftası festival havasında kutlanacak
YEREL

DİDİM'DE ENGELLİLER HAFTASI FESTİVAL HAVASINDA KUTLANACAK
Germencik 2. Kültür ve Sanat Çalıştayı başladı
YEREL

GERMENCİK 2. KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Kuşadası Ege Port 550 bin turisti hedefliyor
YEREL

KUŞADASI EGE PORT 550 BİN TURİSTİ HEDEFLİYOR
Söke'de huzur operasyonunda 6 kişi yakalandı
YEREL

SÖKE'DE HUZUR OPERASYONUNDA 6 KİŞİ YAKALANDI
0 yıldır baharın coşkusu imece usulüyle yaşanıyor
YEREL

0 YILDIR BAHARIN COŞKUSU İMECE USULÜYLE YAŞANIYOR
ali Yardımcısı Günay, Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerine el attı
YEREL

ALİ YARDIMCISI GÜNAY, AYDIN'IN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNE EL ATTI
Kuyucaklı üreticilere 'ÇATAK' eğitimi verildi
YEREL

KUYUCAKLI ÜRETİCİLERE 'ÇATAK' EĞİTİMİ VERİLDİ
Aydın Tabip Odası Gülcan hemşireyi unutmadı
YEREL

AYDIN TABİP ODASI GÜLCAN HEMŞİREYİ UNUTMADI
Kaza nedeniyle Nazilli-Denizli karayolu ulaşıma kapandı
YEREL

KAZA NEDENİYLE NAZİLLİ-DENİZLİ KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
ADÜ'lü öğrencilerden genç kariyer günleri
YEREL

ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERDEN GENÇ KARİYER GÜNLERİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Bahçeşehir Koleji atölye çalışmaları ile AVM'ye renk kattı
YEREL

AYDIN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE AVM'YE RENK KATTI
Aydınlı atıcılar madalya ile döndü
YEREL

AYDINLI ATICILAR MADALYA İLE DÖNDÜ
Değişim Koleji öğrencileri marifetlerini İngilizce sergiledi
YEREL

DEĞİŞİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ MARİFETLERİNİ İNGİLİZCE SERGİLEDİ
Nostaljiyi teknoloji ile buluşturdu
YEREL

NOSTALJİYİ TEKNOLOJİ İLE BULUŞTURDU
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
YEREL

KUŞADASI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kuşadası Belediye Tiyatrosu'na Ayvalık'ta yoğun ilgi
YEREL

KUŞADASI BELEDİYE TİYATROSU'NA AYVALIK'TA YOĞUN İLGİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Söke'de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri
YEREL

SÖKE'DE KARAYOLLARI TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Okulun tribün korkulukları yıkıldı: 5 öğrenci yaralı
YEREL

OKULUN TRİBÜN KORKULUKLARI YIKILDI: 5 ÖĞRENCİ YARALI
Spor salonunun demir korkuluğu kırıldı: 5 öğrenci yaralı
YEREL

SPOR SALONUNUN DEMİR KORKULUĞU KIRILDI: 5 ÖĞRENCİ YARALI
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Trafik Haftası mesajı
YEREL

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI ÜMMET AKIN'IN TRAFİK HAFTASI MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini