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Çiftçilerin beyaz başak endişesi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ve köylerindeki hububat alanları beyaz başak hastalığı ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, ilçe merkezi ve köylerindeki buğday tarlaları başta olmak üzere hububat tarlalarında beyaz başak (ak başak) şeklinde bir zarar söz konusu olduğu ve bunun ciddi verim kayıplarına neden olacağını dile getirdi.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, bu durumun kımıl (Aelia rostrata) zararlı böceğinden kaynaklandığını kaydederek, "Üreticilerimiz metrekarede 2- 3 ergin böcek olması durumunda mücadeleye başlaması gerekmektedir. Tarlalarında ak başak şeklinde bir zarar durumu olan çiftçilerimizin sorunu başka bir nedene bakmaksızın (hastalık veya diğer zararlılarla) önlemelerini alması, maliyet ve çevre duyarlılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Üreticiler tarlalarında gezerek kirli beyaz, krem rengindeki başaklarda dane tutma yoksa, boşsa, zaman geçirmeden uygulamaya girmelidir. Teşhis yapamayan üreticilerimize odamız teknik destek sağlayacaktır" dedi.

(AHM)



09.05.2017 14:41:28 TSI

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