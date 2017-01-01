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KTO'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan kursiyerlere Sertifikaları verildi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:36
KTO'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan kursiyerlere Sertifikaları verildi
KTO'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan kursiyerlere Sertifikaları verildi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası, İŞKUR ve KOSGEB ve işbirliğinde yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifika takdim töreni düzenlendi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun'un katıldığı törende, 2017 yılı 3. Grup Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Törenin açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun girişimcinin yeni bir ürünü, süreci ve hizmeti tasarlayarak hayal gücü ile fikrini hayata geçirecek yeteneğe sahip kişi olarak nitelendirdi. "Girişimcilik denilince; bilgisini, cesaretini ve özgüvenini ortaya koyarak kendisine, ailesine ve topluma faydalı olmak için işyeri açan ve açtığı işyerinden evine ekmek götüren insanlar akla gelmektedir" diyen Coşkun, "Girişimciliğin başarısı önce hayal kurmak, hedef seçmek ve çok çalışmaktan geçmektedir. Bu düşünceden hareketle girişimcilik için fikir üretmek, yenilik üretmek ya da bir geliştirme yapmak gerekmektedir" ifadelerini kullandı.
Coşkun, "Kayseri Ticaret Odası olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve üyelerimiz yanı sıra bu şehrin insanlarının rekabet gücünü artırmak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu hedefe uygun olarak KOSGEB yetkilileri ve değerli eğitimcimizin katkılarıyla eğitim alan girişimcilerimize bugün sertifika vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Kayseri Ticaret Odası'nda 2014 yılından bu yana Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildiğini kaydeden Coşkun, "2014 yılında 7 ayrı kursta toplam 175 kişi, 2015 yılında 8 ayrı kursta toplam 200 kişi, 2016 yılında 15 ayrı kursta toplam 375 kişi eğitim almış ve sertifika sahibi olmuştur. 2017 yılında ise Mayıs ayına kadar düzenlenen 7 ayrı kursta toplam 175 kişi eğitim almıştır ve sertifikalarına kavuşmuştur. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan eğitimlerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz 10 ayrı kursta 250 girişimci adayına eğitim verilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.
Coşkun konuşmasının son kısmında girişimcilik eğitimi alan kursiyerler için yeni bir dönemin başladığını işaret ederek, "Bundan sonraki dönemde sadece kendinize değil, ülke ekonomimize de büyük katkılar sağlayacak, ticari hayatın gelişmesinde önemli rol oynayacaksınız. Sizlerin kuracağı yeni işletmelerin, bölgede yeni istihdam yaratılması noktasında büyük önem taşıdığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak, girişimcilerimize destek olmaya ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bu eğitimde başarı göstererek sertifika almaya hak kazanan tüm girişimcilerimizi ayrı ayrı kutluyorum" şeklinde konuştu.
Coşkun'un konuşmasının ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Tören fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(AÖ-Y)

09.05.2017 14:45:24 TSI
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