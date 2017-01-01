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Diyarbakır Spor Lisesi şampiyonluğu hedefliyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Okullararası Genç Erkekler Deplasmanlı Liginde Bölge Şampiyonluğunu elde eden Diyarbakır Spor Lisesi, Amasya'da yapılacak olan Türkiye finallerinde de başarılı olmak istiyor.

Diyarbakır Spor Lisesi Antrenörü Erdal Aydın, Türkiye finallerinin 23-27 Mayıs tarihleri arasında Amasya'da yapılacağını söyledi. Aydın, Diyarbakır Spor Lisesi Hentbol Erkek Takımının şuana kadar katıldığı tüm müsabakalarda başarılı olduğunu belirtti. Aydın, grup müsabakaları, Deplasmanlı Bölgesel Lig ve play-off müsabakalarında oynadıkları bütün karşılaşmaları namağlup olarak tamamladıklarını kaydetti. Aydın, "23-27 Mayıs'ta Amasya'da düzenlenecek Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasına katılacağız. Daha önce de katılmıştık. İkinci kez katılmış olacağız. Amasya'da yapılacak müsabakalarda Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye birincisi olmaktır. Bunun için çalışıyoruz. İnşallah daha önce ulaşamadığımız Türkiye şampiyonluğunu Amasya'da yakalarız" dedi.

(İHA-MP-Y)



09.05.2017 14:45:40 TSI

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