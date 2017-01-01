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Nilüfer Belediyespor bisiklette yine ödül aldı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyespor Bisiklet Takımı, İstanbul'da gerçekleştirilen uluslararası yarışlardan dereceyle döndü.

Toplam 228 sporcunun katıldığı "Uluslararası Salcano MTB Cup C3 XCE-XCO C1" yarışları nefes kesti. Yağışlı havaya rağmen zorlu parkurda yarışan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışta, Nilüfer Belediyespor adına U17 kategorisinde pedal çeviren Samet Bulut, 4.8 kilometrelik zorlu parkurda üç tur atarak yarışı 00:40:49 saniyede tamamladı. 43 sporcunun yarıştığı U17 kategorisinde Samet Bulut, yaptığı dereceyle üçüncülük kürsüsüne çıktı.

31 sporcunun yarıştığı U15 kategorisinde Nilüfer Belediyesporlu Emre Razı da, 4.8 kilometrelik parkuru iki tur atarak 00:33:44 saniyede tamamladı ve altıncı sırada yer aldı.

(MŞ)



09.05.2017 14:46:27 TSI

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