ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

09 Mayıs 2017 Salı, 14:38
Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) Ofisi ile EVS Samsun Gönüllülerinin "Değişim Gençlerle Mümkün" sloganı ile başlattığı, Avrupa Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Erasmus+ Gençlik Programlarının tanıtım etkinlikleri sürüyor.
1 ile 14 Mayıs tarihlerini kapsayan etkinlik programı, 2 ile 5 Mayıs tarihlerinde çok uluslu gençlerin Uluslararası İlişkiler Birimine ve Gençlik Ofisi'ne davet edilerek haftanın kutlanmasına yönelik aktivitelerin yapılması ve Samsunlu gençlerin Erasmus+ Gençlik Programları hakkında bilgilendirilmesiyle başladı.

Uluslararası öğrencilerle dostluk ve dayanışma zinciri
6-7 Mayıs tarihlerinde ise, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerine de katılan OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, tanıtım etkinliklerine 60 ülkenin standının bulunduğu alanda devam etti. Uluslararası öğrencilerle 'dostluk ve dayanışma' zinciri oluşturulan etkinliklere, Samsun halkının ve Samsunlu gençlerin ilgisi oldukça yoğun oldu.
12 Mayıs tarihine kadar OMÜ kampüsünde ve Samsun'un çeşitli bölgelerinde, Erasmus+ Gençlik Fırsatları ve Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında broşür ve kitapçıkların dağıtılması şeklinde devam edecek olan etkinlikler, üniversite öğrencilerinin yanı sıra bölge gençlerine de daha yaygın ve etkili biçimde ulaşma imkânı verdi.
(SAM-SLH-Y)

09.05.2017 14:46:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İlkadım'da sağlık taraması
YEREL

İLKADIM'DA SAĞLIK TARAMASI
Başkan Yılmaz: &quot;Bafra için her şeyi planladık&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "BAFRA İÇİN HER ŞEYİ PLANLADIK"
Bafra'da &quot;Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider&quot; sergisi açıldı
YEREL

BAFRA'DA "SEN İSTE YETER KANSER ÇEKER GİDER" SERGİSİ AÇILDI
İlkadım'ın minik yıldızlarından coşkulu konser
YEREL

İLKADIM'IN MİNİK YILDIZLARINDAN COŞKULU KONSER
Minik pazarcılar &quot;tezgah açtı&quot;
YEREL

MİNİK PAZARCILAR "TEZGAH AÇTI"
Zil çalmayan okul
YEREL

ZİL ÇALMAYAN OKUL

15 Temmuz gazisinden Başkan Togar'a nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu
YEREL

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN BAŞKAN TOGAR'A NAKIŞ İŞLEMELİ TÜRK BAYRAĞI TABLOSU
GÜNCELLEME 2 - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME 2 - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tartıştığı babasını baltayla öldüren kişi tutuklandı
YEREL

TARTIŞTIĞI BABASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KİŞİ TUTUKLANDI
Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acısını paylaştı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ, 11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN ACISINI PAYLAŞTI
Şahin: &quot;Türkiye'yi hep 'tarım ve hayvancılık ülkesi' diye kandırdılar&quot;
YEREL

ŞAHİN: "TÜRKİYE'Yİ HEP 'TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKESİ' DİYE KANDIRDILAR"
Başkan Yılmaz: &quot;Güzelliklerimizi maskelemişiz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "GÜZELLİKLERİMİZİ MASKELEMİŞİZ"
GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayet
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DAKİ CİNAYET
GÜNCELLEME - FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI

İlkadım Belediyesinden büyüleyen el sanatları sergisi
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİNDEN BÜYÜLEYEN EL SANATLARI SERGİSİ
Geleceği yazacak kadınlar aranıyor
YEREL

GELECEĞİ YAZACAK KADINLAR ARANIYOR
Anneler Günü alışverişine hediye
YEREL

ANNELER GÜNÜ ALIŞVERİŞİNE HEDİYE
19 Mayıs'ta &quot;Sağlık İçin Hareket Et&quot; bisiklet turu
YEREL

19 MAYIS'TA "SAĞLIK İÇİN HAREKET ET" BİSİKLET TURU
Samsunspor'da galibiyet sevinci
YEREL

SAMSUNSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsun'daki cinayetin şüphelisi yakalandı
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bafra Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Letonya'yı gezdi
YEREL

BAFRA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ LETONYA'YI GEZDİ
İlkadım THM Çocuk Korosu büyüledi
YEREL

İLKADIM THM ÇOCUK KOROSU BÜYÜLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
'Kaplan' gibi geliyor
TEKNOLOJİ

YENİ BİR TANK DOĞDU!

 1
  • 2 Ünlü çiftin 2,5 milyon dolarlık villası
  • 3 Fahriye Evcen okul arkadaşlarıyla buluştu
  • 4 İşte dünyanın en genç zengini