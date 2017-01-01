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Avrupa Gençlik Haftası etkinlikleri başladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, Gençlik ve Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) Ofisi ile EVS Samsun Gönüllülerinin "Değişim Gençlerle Mümkün" sloganı ile başlattığı, Avrupa Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Erasmus+ Gençlik Programlarının tanıtım etkinlikleri sürüyor.

1 ile 14 Mayıs tarihlerini kapsayan etkinlik programı, 2 ile 5 Mayıs tarihlerinde çok uluslu gençlerin Uluslararası İlişkiler Birimine ve Gençlik Ofisi'ne davet edilerek haftanın kutlanmasına yönelik aktivitelerin yapılması ve Samsunlu gençlerin Erasmus+ Gençlik Programları hakkında bilgilendirilmesiyle başladı.



Uluslararası öğrencilerle dostluk ve dayanışma zinciri

6-7 Mayıs tarihlerinde ise, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği'nin Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliklerine de katılan OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, tanıtım etkinliklerine 60 ülkenin standının bulunduğu alanda devam etti. Uluslararası öğrencilerle 'dostluk ve dayanışma' zinciri oluşturulan etkinliklere, Samsun halkının ve Samsunlu gençlerin ilgisi oldukça yoğun oldu.

12 Mayıs tarihine kadar OMÜ kampüsünde ve Samsun'un çeşitli bölgelerinde, Erasmus+ Gençlik Fırsatları ve Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında broşür ve kitapçıkların dağıtılması şeklinde devam edecek olan etkinlikler, üniversite öğrencilerinin yanı sıra bölge gençlerine de daha yaygın ve etkili biçimde ulaşma imkânı verdi.

(SAM-SLH-Y)



09.05.2017 14:46:40 TSI

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