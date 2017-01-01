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Yunuskent'in 2. etap ihalesi İstanbul'da yapıldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'da konut sorununa neşter vuracak Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabı için çalışmalar hız kazandı. Projenin ilk kısmının ihalesi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabı için süreç hızlanıyor. 1514 konutluk 2. etabın 748 konutluk ilk kısmı ihale edildi. İstanbul Halkalı TOKİ Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ihaleye Yunusemre Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş katıldı. 4 firmanın teklif verdiği ihalede tekliflerin incelemesi gerçekleştirilecek. Prosedürün tamamlanmasının ardından ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapılacak. Bölgede çalışmaların yaz aylarında başlaması bekleniyor. 2. etabın ilk kısmında 541 adet 3+1, 207 adet 2+1 olmak üzere toplam 748 konut 1 ticaret merkezi ve cami bulunuyor.

(SC-Y)



09.05.2017 14:48:05 TSI

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