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Adana Havalimanı'nda Nisan'da 463 bin 410 yolcuya hizmet verildi



ADANA (İHA) - Adana Havalimanı'nda Nisan ayında, iç ve dış hat yolcu trafiği toplam 463 bin 410 olarak gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan 2017 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 414 bin 304, dış hat yolcu trafiği 49 bin 106, toplamda ise 463 bin 410 oldu.

Aynı ayda Adana Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 3 bin 138 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 544 olmak üzere toplam uçak trafiği 3 bin 682'ye ulaştı.

Nisan ayında Adana Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 3 bin 672 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine göre, Adana Havalimanı'ndan 1 milyon 766 bin 438 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 15 bin 342'ye, yük trafiği ise 14 bin 314 tona ulaştı.

(ADN-Y)



09.05.2017 14:49:35 TSI

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