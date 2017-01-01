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Bozbey öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey 'Kariyer Günleri'nde Görükle Akşemsettin İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

4. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Bozbey, çocuklara hayal kurmaları ve kendilerine hedef koymaları yönünde öğütler verdi. Bozbey, "Öğrenciyken de, meslek hayatımda ve belediye başkanlığı döneminde de hep hayallerim oldu. 18 yılda Nilüfer ile ilgili hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim. Hayal kurun ve hedef koyarak başarıya ilerleyin. Hedefsiz insan başarılı olamaz" dedi.

Bozbey, "Kurum olarak her zaman çevreci projelere önem verdik. 1995 yılından bu tarafa Nilüfer'de geri dönüşebilir atıklar toplanıyor. Bu konuda Nilüfer Belediyesi Türkiye'de ilk sırada diyebiliriz. Sizlerin çevre konusunda bilinçlendirilmeniz geleceğimiz adına çok önemli" diye konuştu.

Başkan Bozbey öğrencilerin talebi üzerine 600 adet bez torba hediye edeceğinin de sözünü verdi. Konuşmasının ardından Okul Aile Birliği Başkanı Aylin Yılmaz ve Okul Müdür Yardımcısı Ali Gençol, Başkan Bozbey'e teşekkür ederek çiçek verdi.

Etkinlik kapsamında okul tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Coding House (Kodlama Evi)' ve 'Geleceğe Poşetsiz Yürü' isimli projelerin sunumu yapıldı.

(MŞ)



09.05.2017 14:49:56 TSI

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