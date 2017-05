YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mezunlar günü ve mezuniyet töreni yapıldı

ESKİŞEHİR (İHA) - Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde daha önce okuldan mezun olan öğrenciler için 'Mezunlar Günü', bu öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için de 'Mezuniyet Töreni' düzenlendi.

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen etkinlik, okul öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Okul Müdürü Dr. S.Sırrı Kabadayı, açılış konuşması yaptı. Kabadayı, son 35 yılda Eskişehir'e yapılan en büyük Milli Eğitim Bakanlığı yatırımı olan ve 18 milyon liraya mal olan yeni kampüste eğitim öğretime başlamanın sevincini yaşadıklarını, okula sadece son 2 yılda 3 milyon liralık donatım aracı kazandırdıklarını, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 'Tanınan Okul' statüsü kapsamında uluslararası standartlarda eğitim vermenin gururunu duyduklarını ve öğrencileri hayata en iyi biçimde hazırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Törende konuşan Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Türkiye'de her bakımdan örnek bir eğitim kurumundan mezun öğrencilerin çok şanslı olduklarını ve iş hayatında başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda çok başarılı ve Eskişehir'in gururu bir okul olduğunu belirterek mezun öğrencilere başarılar diledi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü Murat Akkaya, Eskişehir'de modern ve her yönden sektörün beklentilerine cevap verebilecek bir okulun varlığından büyük memnuniyet duyduklarını ve gelecekte bu okulla önemli işbirlikleri yapacaklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, öğrencilerini yüksek öğrenime ve iş hayatına en iyi biçimde hazırlayan bir okula sahip olduklarını, okuldan mezun olan 145 öğrencinin gelecekte başarılı ve mutlu olmalarını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan bayrak ve flama devir tesliminden sonra iki okul türünde birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere altın hediye edildi. Okul birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere diplomaları dağıtıldı.

Okuldan mezuniyetlerinin 20. yılını tamamlayan mezunlar adına 1995 yılı mezunu Osman Gaygısız konuşma yaptı ve yeni mezunlara tavsiyelerde bulundu. Mezun öğrencilere okulun önceki müdürleri İsmail Başaran, Ali Can ve Motor Anadolu Teknik Lisesi'nin Müdürü Çetin Aktaş plaket verdi.

Etkinlikte okulun bağlama kursuna katılan öğrenciler, Türk Halk Müziği konseri sundu. İstanbul'dan gelerek törende sahne alan Egecan Türkoğlu ve Orkestrası öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

1200 kişinin katıldığı etkinlikte konuklara et, pilav, tatlı ve ayran ikramında bulunuldu.

09.05.2017

